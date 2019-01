Soutien à Macky Sall : Bamba Fall va-t-il marcher sur les traces d’Aïssata Tall Sall ?

Le maire de la Médina ne soutient, pour le moment, aucun candidat à la présidentielle 2019. Quid des rumeurs d’un éventuel soutien à Macky Sall ? Bamba Fall dément et précise qu’il fait l’objet de toutes les convoitises. "Tout le monde est venu. Je reçois des appels. On me demande des audiences, mais j’ai refusé. Je ne discuterai avec personne, tant que la Médina ne sera pas prête. Parce que, cette fois-ci, je n’accepterai pas que mes militants se dispersent. Je veux les rassembler dans une même position", a tranché l’édile de la Médina.



Bamba Fall d’ajouter dans son entretien avec L’Observateur : "Certains militants disent qu’il faut soutenir Idy, parce qu’il était en coalition avec Khalifa Sall aux Législatives. D’autres votent Sonko parce qu’il peut amener Macky au second tour. Il y en a même qui penchent pour Macky qui fera juste un second mandat, ce qui permettra à Khalifa de se présenter après. La seule personne qui a demandé notre soutien a été huée par l’assistance et n’a même pas pu terminer son raisonnement".



Le lieutenant de l’ex-maire de Dakar de conclure : "Après avoir noté les différentes positions, nous allons maintenant faire une grande synthèse. Nous ne sommes pas pressés. Jusqu’à la veille du scrutin, nous pouvons donner notre position. Mais, à l’heure où je vous parle, je n’ai été reçu par personne. Je n’ai besoin ni de poste, ni de l’argent de qui que ce soit. Même si Khalifa Sall donnait une consigne de vote en faveur d’un candidat, ma position va tenir compte de l’intérêt de la Médina".













Seneweb

