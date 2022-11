Soutien à Macky Sall : le mouvement «sa deug deug» de Cheikh Tidiane Mbaye mobilise ce samedi

Ce samedi, le mouvement « Sa Deug Deug » dirigé par Cheikh Tidiane Mbaye compte mobiliser fortement aux HLM pour réaffirmer son soutien au président Macky Sall. Le fils du grand communicateur traditionnel El Hadj Mansour Mbaye promet une démonstration de force de ses partisans pour montrer son assise politique dans la zone des HLM et environs. Il faut dire que le Mouvement Sa Deug Deug est parvenu à être incontournable dans cette partie de la capitale qui jadis était un fief de Takawu Dakar de Khalifa Sall jusqu’en février 2018. Mais lors de la présidentielle de 2019, Cheikh Tidiane Mbaye a changé la donne puisqu’il a permis au camp présidentiel de rafler tous les 44 bureaux de vote du quartier.



A en croire, LeTémoin, les succès politiques de l’homme s’expliquent par une stratégie qui cible plus la jeunesse des HLM et environs. Cette cible ne participait pas aux joutes électorales, la plupart étaient des apolitiques. Ces jeunes ont été convaincus par les actions du président du Mouvement Sa Deug Deug qui soutient constamment les sports dans la zone notamment les équipes de navétane. Lors de la finale de la zone de l’année dernière, il avait offert à l’ASC Hlm 5 et à l’ASC Angle Mousse une somme d’un million chacune. En outre, dans le coin, Cheikh Tidiane Mbaye affiche sa disponibilité etsa générosité aux couches démunies, aux femmes et aux lieux de culte. Alors ce samedi, ce sera tout simplement l’occasion d’un renouvellement de l’engagement du Mouvement aux côtés du président Macky Sall. Et comme l’homme mobilise grave, ce samedi les Hlm vont bouge