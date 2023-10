Soutien au candidat de Benno Bokk Yaakaar Le mouvement «Amadou Ba la Solution» porté sur les fonts baptismaux L'As- Le premier ministre Amadou Ba et non moins candidat de la coalition BBY continue d'engranger des soutiens avec la naissance du mouvement «AmadouBa la solution» pour booster ses chances de victoire en 2024. les initiateurs parrainés notamment par l'ex-directeur de la lonase, lat Diop, s'engagent à élire le candidat de Benno Bokk Yaakaar dès le premier tour et à lutter contre «le projet de manipulation de l'opposition».

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Le choix du Président Macky Sall continue d'avoir le vent en poupe avec l'adhésion de plusieurs mouvements. Le dernier en date est dénommé «Amadou Ba la Solution». Regroupant plusieurs cadres, enseignants commerçants et membres associatifs, ledit mouvement semble bénir le choix porté sur Amadou Ba.



«L'objectif principal du mouvement «Amadou Ba la Solution» est d'élire le Premier ministre Amadou Ba en 2024», soutient le coordonnateur national du Mouvement, Ndongo Ndiaye, devant une salle qui a refusé du monde.



Devant la presse, il a fait savoir en outre que pour atteindre cet objectif, il se fixe trois objectifs spécifiques. «Il s'agit de faire une grande massification autour du candidat Amadou Ba. Mais aussi de la déconstruction du projet de manipulation basé sur la désinformation et la calomnie dans le but de mettre une toile opaque sur les réalisations faites à travers le PSE», renseigne Ndongo Ndiaye.



Il ajoute que faire connaître davantage le Premier ministre à l'intérieur du pays fait partie des objectifs. Le mouvement dont les parrains sont l'ex-ministre Pape Gorgui Ndiongue et l'ancien directeur de la Lonase Lat Diop n'est pas, d'après M. Ndiaye, un mouvement de concurrence.



Initié presque de manière prémonitoire (le 26 août) deux semaines avant la désignation de l'actuel locataire de la Primature comme candidat de la coalition présidentielle, le coordonnateur du mouvement Amadou Ba la Solution affirme que l'ex chef de la diplomatie sénégalaise est un homme de dialogue, de paix et de consensus. «Il est le candidat de la stabilité», lance-t-il non sans indiquer que leur candidat est l'acteur majeur du PSE, de la réflexion à la mise en œuvre.



«Il dispose de toutes les capacités nécessaires pour continuer les grandes réalisations de l'Etat et d'inscrire le Sénégal dans le concert des nations développées», rassure Ndongo Ndiaye devant un public convaincu visiblement.



Pour sa part la coordinatrice adjointe Oulimata Ndiaye dont l'intervention a été beaucoup appréciée par le public a estimé que l'heure est à la mobilisation pour l'élection de leur candidat dès le premier tour.



La juriste et cheffe d'entreprise qui semble manifestement être une tête bien faite pense que sans aucun doute, le Président Macky Sall a fait le bon choix et qu'ils feront tout par le truchement du mouvement Amadou Ba la Solution pour faire de l'actuel PM le cinquième président du Sénégal



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook