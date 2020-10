Soutien au peuple guinéen : La Société civile sénégalaise dans la rue le 28 prochain La Société civile sénégalaise annonce une marche le 28 octobre à Dakar pour dénoncer les «tueries» en Guinée dont Alpha Condé est «le principal responsable ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 09:23

En attendant, elle demande un Sommet extraordinaire de la Cedeao sur la Guinée. La Société civile sénégalaise se dit préoccupée par la situation en Guinée. Elle compte manifester son soutien au Peuple guinéen par une marche à Dakar.



La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho), la Plateforme des acteurs non-étatiques, le mouvement Y’en a marre, l’Ong 3d, Frapp/France dégage, le Forum social sénégalais, Afrikajom Center, le Collectif des organisations de la Société civile pour les élections et Amnesty international Sénégal ont retenu la date du 28 octobre à 16 h.



Le convoi va quitter la Place de la Nation (ex- Obélisque) pour rallier le rondpoint de la Rts. L’annonce a été faite hier lors d’une conférence de presse pour dénoncer «la responsabilité de Alpha Condé» dans les violences notées au lendemain de la Présidentielle du 18 octobre.



