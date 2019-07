Soutien aux détenus : Saer Kébé retourne à la prison

L’élève Saer Kébé, poursuivi pour terrorisme et emprisonné pendant 3 ans, est retourné à la citadelle du silence. Cette fois-ci, ce n’est pas pour purger une peine d’emprisonnement. Mais, d’après Sud FM, il s’y est rendu avec des amis pour apporter des produits et denrées alimentaires aux détenus.



Ainsi, il a demandé aux autorités de revoir les conditions de détention des détenus. Puisque, d’après l’élève qui prépare son examen du Bac pour la session d’octobre 2019, les détenus souffrent énormément.



