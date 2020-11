Soutien aux entreprises dirigées par des femmes : Le Groupe Ecobank lance le programme « Ellever »

«Les femmes constituent environ la moitié de la population en Afrique. Les Pme représentent jusqu'à 90 % des entreprises en Afrique, et les femmes détiennent environ un tiers des Pme africaines enregistrées.



Une femme sur quatre en Afrique crée ou dirige une entreprise, faisant du continent africain l'une des régions du monde où le nombre de femmes entrepreneures est le plus élevé », lit-on dans le communiqué de presse. Selon la même source, l'économie féminine représente un marché à fort potentiel. L'engagement de Ecobank de contribuer au développement économique et à l'intégration financière du continent sera encore renforcé par notre action en faveur des femmes.



Une bonne collaboration entre le gouvernement et le secteur privé est essentielle à la création d'un environnement propice à l'épanouissement et à la réussite des femmes.



« Le gouvernement reconnait que les femmes jouent un rôle important dans le développement socio-économique de l’Afrique. Nous croyons fermement qu’elles sont le catalyseur du changement et de la prospérité. Le gouvernement togolais continue d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes qui favorisent l'autonomisation économique des femmes, de tout âge et de toute classe sociale. La femme togolaise a toujours été un acteur important de l’économie. Nous sommes heureux de voir que le Groupe Ecobank, à travers la mise en œuvre du programme Ellever, offre aux femmes l'opportunité de prendre la place qui leur revient dans le développement économique de notre pays et même de tout le continent.



Nous travaillerons avec le secteur privé pour optimiser le potentiel des femmes africaines et créer des opportunités d’affaires inclusives. », a indiqué Mme Myriam Dossou-d'Almeida, ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes du Togo.



«L'autonomisation des femmes n'est pas seulement une question de développement, c'est aussi une question économique. Les institutions financières qui reconnaissent les changements à l’œuvre au niveau mondial et qui agissent pour participer à ce marché émergent, tireront un meilleur profit de leur investissement. », a affirmé Graça Machel, fondatrice du Graça Machel Trust et de la Fondation pour le développement communautaire.



Le Groupe Ecobank est conscient de l'importance stratégique des femmes sur le continent et de la nécessité de les soutenir, dans la durée, pour qu'elles puissent réaliser leur potentiel.



«En concevant Ellever, nous avons pris le temps de comprendre les besoins des femmes, ce qu'elles attendent réellement de leurs banquiers, et nous avons proposé des solutions pratiques qui aideront à combler les lacunes identifiées. Ellever est une gamme de produits complète, de bout en bout, qui accompagne les entreprises dirigées par des femmes ou orientées sur les femmes, grâce à des solutions commerciales différenciées qui permettront de libérer leur potentiel. », a souligné Josephine Anan-Ankomah, directrice exécutive de la Banque Commerciale, Groupe Ecobank.



«Ellever par Ecobank a été conçu pour les entreprises appartenant aux femmes, gérées par les femmes. Le programme a également été conçu pour les entreprises avec un pourcentage élevé de femmes au sein du conseil d’administration, un pourcentage élevé de femmes employées dans l’entreprise. Et enfin, il vise aussi les entreprises qui fabriquent les produits pour femmes. Ces entreprises bénéficieront des solutions pour améliorer leur gestion de trésorerie, de taux de prêts favorables et des services à valeur ajoutée comme les formations en Leadership et les opportunités de réseautage. Notre objectif visé est de s’assurer que ces entreprises réalisent leur potentiel de manière durable. Nous allons allouer 10% du portefeuille de prêts de la Banque Commerciale pour aider à réduire le déficit de financement. », a ajouté Josephine Anan-Ankomah.

