Soutien d'Amadou Bâ : Wally Seck prie pour le Président Diomaye

Une nouvelle ère se dessine pour le Sénégal. Le candidat Bassirou Diomaye Faye a été « le choix d’un peuple, plein d’espoir », selon Wally Ballago Seck, qui adresse ses félicitations au Président nouvellement élu.



« Quand on aime sa patrie, on ne souhaite que le meilleur pour elle », déclare le prince de Faramarènes, qui supportait la candidature d'Amadou Bâ. Par la même occasion, l’artiste prie pour « qu’Allah lui donne l’énergie et la force de porter ce lourd fardeau ».













Bes Bi