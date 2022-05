Soutien de Baba Tandian à Idrissa Gana Guèye: « Nous ne sommes pas Gay, mais, Guèye » L’international sénégalais et joueur de Paris Saint Germain, Idrissa Gane Guèye, matraqué en occident par des lobbies et autres pour refus de porter un maillot floqué de couleurs LGBT n’agrée pas Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket. En défenseur des valeurs et des bonnes moeurs sénégalaises et, en sa qualité de musulman pratiquant, il trouve innaceptable le procès qu'on veux faire a Idrissa Gana Gueye par ces lobbies de gays et de lesbiennes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 17:21

Baba Tandian prend la défense de l’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, injustement, attaqué par des malintentionnés. Il estime que le monde sportif doit se lever comme un seul homme pour soutenir le Lion sénégalais. Idrissa Gana Guèye a des principes et des croyances religieuses. Son groupe d’appartenance et de référence reste foncièrement la religion musulman. Il est pratiquant et assume ses principes et valeurs religieuses.



Ainsi, l’Iprimeur, connaissant bien l’environnement occidental égratigne de manière drastique et sans langue de bois, Valerie Pecresse. Cette dame incapable avec ses 2% à la dernière élection présidentielle francaise n’a qu’a fermer sa grande gueule ey de la fermer pour de bon. D’après Tandian, Valerie Pecresse a fait sombrer le parti républicain. Et, on ne lui permettra pas de rebondir pour masquer son échec cuisant à l’élection presidentielle.



« Non Mme Pecresse , notre Idrissa national a des convictions, des valeurs et le droit de penser comme le veut sa conscience. Le 1er des Sénégalais vous la chante partout dans le monde. Même, devant le président le plus puissant du monde. Je parie que, c’est avec Idrissa Gana Guèye que ce mouvement mécréant de PD et de LESBIENNES que vous soutenez, va s'effriter au Sénégal et dans le monde », promet Baba Tandian.



Sous ce registre, Baba Tandian n’a pas raté la Fédération francaise de footbal qui souhaite qu’Idrissa G Guèye s'explique avec une photo, habillé en LGBT, histoire de renier a ses convictions. Honte et carton rouge à la FFF pour avoir piétiné votre propre chartre et règlement intérieur. « Nous voulons vous dire ici au Sénégal (Da gnou Gueum Gana et on n’est pas GAY, mais GUEYE et, on le restera dans l'âme. Que ça soit Claire. Nous les anciens basketteurs, NOUS SOMME TOUS GANA GUEYE », inssite Baba Tandian, ancien professionnel de basket et anciens président de la federation de basket du Sénégal.



Ousmane Wade