Soutien de la Bicis à la culture et l’éducation : Le Prytanée militaire veut aussi des banquiers

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juin 2022 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

Ce n’est pas la première fois que la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (Bicis) témoigne son attention au prytanée militaire, dit d’emblée le Commandant de l’école Prytanée militaire de Saint-Louis.



Mamour Sarr, en l’occurrence souligne dans la foulée que cela met en exergue, d’une part, toute l’importance que la Bicis accorde à la culture, et d’autre part, toute l’attention qu’elle attribue à l’excellence et aux jeunes élèves « que nous avons ici ».



Cette masterclass (avec le groupe Jam Jazz de Dakar), permet non seulement, selon lui, aux élèves de faire du préscolaire mais aussi de faire éclore certains talents. La preuve, dit-il faisant allusion à Mouhamed Moustapha Samb, jeune élève qui a parlé au nom de ses paires « Enfants de troupe », on n’a découvert aujourd’hui (samedi 4 mai Ndlr) un communicateur.



Dans cet élan, il souligne l’importance de soutenir ces genres d’initiatives qui sont des occasions pour identifier des talents. « Nous avons besoin des partenaires comme vous qui témoignent une attention particulière aux jeunes. », avoue le Commandant Sarr.



Il dit souhaiter, par ailleurs, que ce partenariat qui lie la Bicis et le Prytanée militaire de Saint-Louis, soit renforcé et étendu à d’autres domaines.



Parce que, argue-t-il, j’ai demandé aux élèves leurs perspectives de carrière et j’ai vu que parmi eux, beaucoup veulent devenir banquiers.



« J’espère qu’ils viendront à la Bicis. », confie-t-il avant d’ajouter que « nouer un partenariat avec vous, en ce sens, permettra de leur tracer la voie, leur conseiller et leur ouvrir les yeux sur les métiers de la banque ».



« Je suis particulièrement honoré par vos mots et vos présents », rétorque le directeur général de la Bicis à l’entame de son allocution avant d’ajouter qu’il « espère que cette association continuera parce que la Banque croit en la jeunesse, mais que le Prytanée militaire c’est plus qu’une jeunesse ».



« Le prytanée militaire est une école de rigueur, de devoir et ce sont des valeurs qui appartiennent aussi à la Bicis », fait savoir Bernard Levie.



Il rassure par ailleurs, le Commandant Sarr par rapport à son souhait de voir, à l’avenir, des ressortissants du Prytanée militaire travailler à la Bicis.



« S’il y’a des anciens de chez vous qui veulent venir chez nous après avoir complété leur éducation, ils seront accueillis les bras ouverts », soutient Bernard Levie.



Le Prytanée militaire, de part son Commandant Mamour Sarr, a remis un cadeau au directeur général de la Bicis. Ce petit cadeau, dit le Commandant, il est inscrit dessus: « Si demain le ciel s’assombrit, nous n’aurons pas peur de rien. » C’est un extrait du champ de l’école , explique-t-il avant de confier que l’esprit Enfant de troupe c’est de ne pas avoir peur, c’est d’avoir confiance en soi.



Le champ de l’école Prytanée militaire de Saint-Louis a été composé par un centre-africain du nom de Joel-Urbain Teteya alors qu’il était Enfant de troupe dans la promotion de 1971.



Un autre cadeau sur lequel est écrit : « Notre étendard (…) illumine la nuit » a été remis au président des anciens Enfants de troupe. Pour expliquer le sens de ce vers, toujours extrait du champ de l’école, le Commandant Sarr dira: « Les anciens aussi illuminent le chemin des jeunes et avec, aujourd’hui (samedi 4 mai) la -journée carrière-, les jeunes ont une partie de leur avenir illuminée. »



La 30ème édition du festival international de jazz de Saint-Louis coïncide au 60ème anniversaire de la Bicis. Une occasion qu’auraientt saisi, samedi, les équipes de la Banque pour fêter cela avec une croisière à bord du bateau Bou El Mogdad sur le fleuve Sénégal.



Elles étaient en compagnie d’un orchestre qui, avec les voix et les instruments, n’a pas réussi à faire bouger les spectateurs au départ, mais au finish, notamment au retour, nombreux étaient ceux qui se sont emballés avec les notes sénégalais reprises avec brio.



Bassirou MBAYE, envoyé spécial à Saint-Louis













Source : Le Commandant de l’école Prytanée militaire de Saint-Louis magnifie le soutien de la Bicis pour le développement de la culture et l’excellence dans l’éducation. Mamour Sarr a souhaité, lors d’une visite du directeur général de la Bicis, Bernard Levie, que le partenariat qui lie leurs deux structures soit étendu à d’autres domaines pour permettre, par exemple, d’accompagner les enfants de troupe qui veulent devenir banquiers.Source : https://www.lejecos.com/Soutien-de-la-Bicis-a-la-c...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook