Soutien de la mairie de Paris à Khalifa Sall : Mimi Touré s’attaque à Patrick Klugman

L’envoyée spéciale du Président Macky Sall, Aminata Touré n’a pas apprécié le soutien de la marie de Paris à Khalifa Sall, dont le procès s’ouvre ce matin au Tribunal de Dakar. Dans le quotidien L’As de ce jour, l’ancien Premier ministre s’émeut des propos de Patrick Klugman, avocat et adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales qui a annoncé la création d’un « Observatoire international des maires en danger », citant notamment en Afrique, des maires ou des élus locaux de Madagascar, du Bénin, du Niger...



Et plus particulièrement, le maire de la capitale sénégalaise, cité nommément. « La mairie de Paris s’est souvent signalée par le passé pour des affaires de corruption qui se sont toutes terminées devant la justice française. A ce propos, la presse française a récemment rapporté des accusations de salaires fictifs concernant directement la maire de Paris. Je pense que son premier adjoint; Patrick Klugman devrait plus se préoccuper de ces accusations graves. Les maires sont justiciables comme les autres. Un observatoire de quelque nature que ce soit, ne saurait les soustraire de leur obligation, de générer la manière transparente les deniers publics », a laissé entendre, Aminata Touré dite "Mimi".