Soutien du Ps à Macky Sall: Bamba Fall raille Tanor et Cie

Vendredi 27 Juillet 2018

Le maire de la Médina n’a pas raté son ancien patron de parti, Ousmane Tanor Niang et Cie suite à l’annonce de leur soutien au Président Macky Salll pour l’élection présidentielle de 2019. Pour Bamba Fall, «ce parti (Ps) a fini d’être un comité de soutien de l’Apr (Alliance pour la République, parti présidentiel)».



«Nous, nous connaissons les textes du parti. Les textes du parti demandent à ce qu’à la veille des élections, il y ait des primaires. Que les instances du parti à la base se prononcent jusqu’au sommet», déclare le pro-Khalifa Sall.



«Maintenant, peste-t-il, c'est un petit comité des bénéficiaires des dons de Macky, qui se réunit en Secrétariat exécutif, et qui parle au nom de tous les militants du parti. Ce qui n’est pas normal. Donc, c’est une soumission totale».



Bamba Fall de déplorer : « Cela me fait très mal parce que ce Parti socialiste ne reflète plus le parti des valeurs de Senghor. Ce parti socialiste est géré actuellement par des chasseurs de primes. Ce comité exécutif, c’est ceux qui émargent au Palais, ceux qui émargent sur le budget de la République».



«Donc, conclut-il sur Zik Fm, ils ne défendent pas le Parti socialiste. Ils ont validé la candidature de Macky Sall pour qu’ils puissent continuer au moins à avoir leur gagne-pain».













Pressafrik

