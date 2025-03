Soutien lors du Ramadan : La Haute autorité du Waqf et l’Ong Direct Aid, appuient 700 familles de Dakar

Selon un communiqué de presse, l’événement s’est déroulé au terrain de football du marché Castors de Dakar, en présence de Mohamed Lamine Hamadi, Directeur général du bureau du Sénégal de Direct Aid Society, de Dr. Ahmed Lamine Athie, Directeur général de la Haw, de nombreuses personnalités et des bénéficiaires.



Cette initiative, précise-t-on, s’inscrit dans le cadre du programme annuel d’assistance ramadan de Direct Aid Society, qui vise à soutenir plus de 10 000 familles à travers le Sénégal.



Les kits alimentaires, composés de riz, d’huile, de sucre, de lait et de tomate, permettront aux familles bénéficiaires de vivre le mois de Ramadan dans de bonnes conditions.



Le Directeur général de la Haw, Dr. Ahmed Lamine Athie, a souligné l’importance de cette action de solidarité, qui témoigne de l’engagement de son institution et de ses partenaires envers les populations vulnérables. Il a également salué la générosité du peuple koweïtien et le travail remarquable de l’Ong Direct Aid Society.



La Haute Autorité du Waqf est une institution publique sénégalaise créée en 2015, active depuis 2018, chargée de gérer les waqf publics et de superviser les waqf privés. Sa mission est de mobiliser des ressources pour financer des projets sociaux, éducatifs et de développement durable. Le Waqf, ou « aumône durable », est un outil contre la pauvreté qui consiste à immobiliser un bien afin d'affecter ses revenus à des œuvres de charité et d'intérêt général.



Direct Aid (Da) est une organisation humanitaire internationale créée en 1981 et membre du Conseil économique et social. Elle a été fondée il y a plus de 40 ans par le Dr Abdulrahman Al Sumait avec la vision d'aider les plus vulnérables en Afrique à court et à long terme.



Grâce à ses nombreux projets de développement et à ses activités d'intervention d'urgence, Direct Aid s'efforce de garantir que l'aide soit durable et adaptée aux besoins de tous les membres de la société. Elle aspire non seulement à aider les autres, mais aussi à leur donner les moyens de générer leurs propres revenus, de devenir autonomes et de réaliser pleinement leur potentiel pour atteindre un niveau de vie décent.



