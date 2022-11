Soutien sans faille à Macky Sall : La Plateforme des femmes cadres de Bby et de la majorité, s’active La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, à travers un communiqué dont une copie nous est parvenu, s’est réjouie du travail « exceptionnel » abattu par le président de la République, Macky Sall. Elle souligne, pour s'en honorer, les mesures à valeur de décisions, prises par le chef de l’Etat, pour la réduction des prix des denrées de première nécessité, les matériaux de construction, la baisse du loyer…

Les femmes cadres de cette plateforme ont félicité le Chef de l'état et son gouvernement, pour le succès des concertations nationales sur la lutte contre la vie chère, qui ont abouti à la prise de 11 décisions majeures. C'est l'occasion pour les Femmes Cadres de remercier et de féliciter tous les participants qui ont contribué à l'effort de relancer l'industrie nationale par les mesures sociales prises.



Le dialogue constructif à consolider, constitue pour la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, le socle sur lequel repose toute une nation. Ceci, dans le respect des libertés de tous et de chacun. C'est ainsi qu'elles condamnent fermement l'attitude du journaliste qui vient de fouler au pied une des règles les plus élémentaires du journalisme : le recoupement et la vérification des faits. La liberté de la presse doit s'exprimer sous le joug de la responsabilité d'informer Juste et Vrai.



Dans le domaine sportif, les Femmes Cadres ont prié pour une prompte guérison de Sadio Mané, notre figure de proue au sein de l'équipe nationale de football. Elles ont félicité les Lions du Beach soccer, qui viennent de remporter une nouvelle fois la Coupe d'Afrique, par leur discipline et encouragent leurs sœurs qui entament en terre sénégalaise, le tournoi de la 25e édition de la Coupe d'Afrique de Hand Ball.



Les Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle encouragent aussi le Ministre des Sports, la Fédération Sénégalaise de Football, les joueurs de l'équipe nationale, champions d'Afrique et leurs entraîneurs, à réaliser une participation remarquable à la Coupe du Monde de football, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. A cet effet, d'importantes dispositions logistiques et financières ont été prises par l'Etat, pour une participation dans les meilleures conditions de performance des Lions du football au Mondial. Aux Lions de la Téranga, les femmes cadres souhaitent bonne chance.



Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, réaffirme-elle son soutien sans faille au gouvernement et au président de la République, Son Excellence Macky Sall.





