Souvenir: 06 août 1968 - 06 août 2020: Serigne Mouhamadou Falilou Mbacké fut rappelé à Dieu après 23 ans de règne

Serigne Mouhamadou Falilou Mbacké fut rappelé à Dieu après 23 ans de règne, à la tête de la communauté mouride. Le second Khalife Général des mourides a présidé aux destinées de la communauté de 1945 à 1968. Galass comme l'appelle affectueusement ses proches et intimes a marqué les fidèles mourides et les sénégalais en général. Il laisse l'image d'un soufi avéré et d'un guide religieux ouvert, généreux, affable...

Qu'Allah soit satisfait de son oeuvre!

Amine