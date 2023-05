Souvenir/ Deux ans après l'accident mortel des agents de Leral: Pertinente analyse politique du défunt journaliste, Abou Mamadou Sy sur Idrissa Seck

Mercredi 31 Mai 2023

L’accident des agents de Leral fait, déjà, ce mercredi, deux ans. Leral, en souvenir à ses vaillants et braves travailleurs, dévoués à la tâche propose un extrait de la pertinente analyse politique du défunt journaliste, Abou Mamadou Sy sur Idrissa Seck, après sa nomination au Conseil économique social et environnemental. Une analyse plus que d’actualité. A suivre...