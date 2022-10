Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Souvenir Serigne Alioune Diop Dioubbeul: La droiture personnifiée Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 19:13 | | 0 commentaire(s)| Serigne Alioune Diop dioubbeul, originaire du village de Daya Diop, ayant vécu 103 ans est né en 1830. Serigne Alioune Diop était plus âgé que le Maître Seydi Hadji Malick de 25 ans. Mais, malgré la différence d’âge, il accepta d’être le disciple du Maître Seydi Hadji Malick.

Serigne Alioune Diop Dioubbeul maîtrisait l’ensemble des sciences Islamiques et le Coran des années avant sa rencontre avec le Maître. Serigne Alioune Diop Dioubbeul savait avec certitude que le Maître Seydi Hadji Malick est le plus grand savant de son époque d’ailleurs Muhammad Ibn Muhammad Hajuji auteur de l’ouvrage « Fatkhoul Malikin Alam », à la page 395 de l’ouvrage il y déclara en citant les disciples du Sheikh Ahmad Tijani. C’est au nombre de 114 qu’il mentionna le Maître Seydi Hadji Malick.



Muhammad Hajuji a recité plus de 100 millions de Salatul Fatiha 100 Sayfiyu, et a écrit 100 fois le Coran, il l’a lui même, écrit à la page 25 de son livre, que le Maître Seydi Hadji Malick est le plus grand savant de son époque toute génération confondue.



Le Maître Seydi Hadji Malick a dit que Serigne Alioune Diop Dioubbeul faisait partie des deux anciens dans tout le Sénégal qui étaient les plus proches du Créateur à son époque. C’est le Maître Seydi Hadji Malick qui l’a surnommé Serigne Alioune Diop Dioubbeul. Parce que, tous ses sens étaient en phase avec la volonté du Créateur et aucun de ses sens n’avait jamais commis de péché (Istikhama), Le Maître de confirmer que quiconque travaille pour Serigne Alioune Diop Dioubbeul ira au paradis, conformément aux 4 stations de la Tariqa Tijane qu’il occupait.



El Hadji Rawane Ngom Confessa que Serigne Alioune Diop Dioubbeul était le doyen de tous les disciples du Maître Seydi Hadji Malick Sy.Serigne Alioune Diop Dioubbeul, reçut du Maître Seydi Hadji Malick Sy une Ijaza spéciale (certification) . Et, il fait partie des 14 personnes possédant pareille Ijaza dans tout le Sénégal.



Le Cheikh Ahmad Tijani avait lui aussi remis 14 Ijazas à ces disciples les plus élevés spirituellement.Tous les fils de Serigne Alioune Diop Dioubbeul reçu le Wird et une Ijaza dès la naissance de la part de leur père. Il est de notoriété publique que tout homme qui reçoit une Ijaza du Maître Seydi Hadji Malick possède une ouverture spirituelle extraordinaire et fait certainement partie des Saints.



Serigne Alioune Diop Dioubbeul aimait le Coran par dessus tout, il disait à qui voulait l’entendre que le seul travail qu’il ordonnait de faire est l’apprentissage du Coran. Tous ses enfants furent des savants, ils ont été formés à l’université de Serigne Birahim Diop disciple du Maître Seydi Hadji Malick Sy à Saint Louis. Son fils qui porte le nom du Maître Seydi Hadji Malick a rédigé de sa main 99 fois le Coran, il fût rappelé à Dieu au moment de rédiger le centième.



Un jour alors qu’une personne se vantait devant Serigne Alioune Diop Dioubbeul en lui disant qu’il avait 4 femmes et 1 troupeau de bœufs, Serigne Alioune Diop Dioubbeul lui répondis tout simplement que : « moi j’ai le Créateur mes côtés. »



Serigne Alioune Diop Dioubbeul organiser un Gamou à Daya Diop sur autorisation du Maître Seydi Hadji Malick Sy le huitième jour du mois de naissance du Prophète Muhammad SAW. Après le Gamou Serigne Alioune Diop Dioubbeul, accompagné de tous ses disciples se rendait à Tivaouane auprès du Maître Seydi Hadji Malick Sy pour faire sa Ziaara.



L’on raconte que Serigne Alioune Diop Dioubbeul maîtrisait de mémoire tous les tomes du célèbre ouvrage « Halil ». L’actuel Khalife de Serigne Alioune Diop Dioubbeul est le dernier de ses fils en l’occurrence Serigne Mor Diop (voir photo) le savant des Parcelles Assainies, un érudit qu’on ne présente plus dans tout le Sénégal.



PS: sur la photo c’est son fils cadet, Serigne Mor Diop de Parcelle





Accueil Envoyer à un ami Partager