Souveraineté alimentaire: Une vingtaine de chefs d’Etat et de Gouvernement attendus au Forum de Dakar

Mardi 24 Janvier 2023

Du 25 au 27 janvier 2023, une vingtaine de chefs d’Etat et de Gouvernement, prendront part à Dakar au Forum sur la souveraineté alimentaire et à la résilience. L’événement initié par la Banque africaine de développement à Diamnadio permettra aux différentes délégations, « de défendre leurs pactes nationaux de souveraineté alimentaire, afin de convaincre les bailleurs de la pertinence des projets élaborés dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage », selon le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye.



Au cours d’une rencontre avec la presse hier, à Diamnadio, le ministre a annoncé la participation du président de la BAD, du Directeur général de la FAO, du président de la Banque islamique de développement et d’autres experts dans divers domaines, révèle "Le Témoin".



Aly Ngouille Ndiaye n’a pas précisé l’identité des chefs d’Etat et de gouvernement attendus à cette rencontre de trois jours. Il faut rappeler qu’en 2016, la BAD et d’autres partenaires de l’Afrique avaient tenu un sommet à Dakar, pour s’engager à « améliorer la qualité de vie des populations, à industrialiser, éclairer et intégrer et nourrir l’Afrique ».

