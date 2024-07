Souveraineté sur le Numérique : Le ministre de la communication annonce une bonne nouvelle

Dakar a accueilli ce jeudi 11 juillet la 16ème Édition du Forum Ouest Africain sur la Gouvernance de l'Internet (WAIGF), co-organisé par l'ARTP. La cérémonie d'ouverture, présidée par le Ministre des Communications, Télécommunications et du Numérique du Sénégal, Aliou Sall, s'est déroulée sous le thème : "Technologies Disruptives : bilans et perspectives". Le ministre a insisté sur la nécessité pour le Sénégal et l'Afrique de ne pas subir les changements technologiques, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle, et de préserver leur souveraineté numérique.