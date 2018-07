Spécial 14 juillet : Christophe Bigot évoque la" dette de sang" de Thiaroye et des Tirailleurs sénégalais Le 14 Juillet est la fête nationale de la République française et la France a commencé à la fêter au Sénégal depuis jeudi à la résidence de l'Ambassade de France où l'ambassadeur, Christophe Bigot a évoqué la" dette de sang" de Thiaroye et des Tirailleurs sénégalais.

