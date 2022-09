Sphère ministérielle Diamniadio: 8 agents du ministère de l’Élevage arrêtés Les agents du ministère de l’élevage et le chef du département sont à couteaux tirés. Et pour cause, ces travailleurs ont voulu tenir un sit-in ce mardi, devant les locaux dudit ministère. Mais, ils ont fait face à une détermination des forces de l’ordre qui avaient assiégés très tôt le matin les locaux du ministère pour parer à toute éventualité.

Des agents du ministère de l’élevage au nombre de 8 agents ont été arrêtés et puis conduits à la gendarmerie de Diamniadio avant d’être relâchés quelques heures après. D’après la source, ces travailleurs disent être dans des conditions précaires. Mais, ils n’ont jamais failli. Et malgré tout, disent-ils, ils se sont toujours battus pour l’intérêt du Sénégal.



Certains d’entre eux, accusent le garde-corps du ministre qui aurait dégainé une arme à feu, alors qu’ils voulaient rencontrer l’autorité pour dialoguer sur leur situation.



Ainsi, ils protestent contre le non-paiement de leurs indemnités. Et pire encore, agents de l’élevage du ministère soupçonnent que le SG est de mèche avec le gouvernement.



