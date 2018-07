Sphères de Diamniadio : Le péage sera gratuit pour…

Le gouvernement a pris des mesures d’accompagnement pour aider les futurs occupants des sphères ministérielles de Diamniadio à supporter les coûts induits par le déménagement. "Le péage sera gratuit pour tous les véhicules de fonction et nous allons subventionner les repas", a confié dans L’Observateur, le ministre de l’Agriculture, Papa Abdoulaye Seck, dont les services font partie des premiers démembrements de l’État à s’installer dans la nouvelle Ville.



"Pour le ‘petit personnel’, nous avons loué des bus, signale Pape Abdoulaye Seck. Et en plus de cela, nous avons lancé une commande des bus en vue d’assurer le transport du personnel."



Pour la restauration aussi, le gouvernement entend donner un coup de pouce. Le ministre de l’Agriculture informe que les repas seront subventionnés à un niveau qui sera bientôt communiqué aux ayants-droit. "Quel que soit le lieu où il se trouve, un travailleur sérieux doit être dans une dynamique d’excellence", pose Pape Abdoulaye Seck.



En plus du ministère de l’Agriculture, ceux de l’Élevage et de la Pêche font partie des premiers à s’installer sur le nouveau site. En attendant la grosse vague avant la fin de l’année.



Inaugurées le 2 mai dernier, les sphères de Diamniadio ont officiellement coûté 56 milliards de francs Cfa.