Sphères ministérielles de Diamniadio: Certains bâtiments récemment réceptionnées en proie aux premières fissures Dans les Sphères ministérielles, certains bâtiments font, déjà, face à leurs premières fissures. C’est le cas de plusieurs Ministères, dont celui de l’Agriculture, où certains murs commencent à se fendre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon SourceA qui rapporte l’information, que ça soit au niveau des murs, des carreaux ou de certaines fondations, les craintes sont ô combien légitimes, dans les Ministères de l’Elevage, de la Pêche, des Mines et de la Géogolie, entre autres.



Au niveau du bureau du directeur de l’Agriculture, la fissure sur les murs se passe de commentaire, car perceptible à distance. Idem pour beaucoup d’autres bureaux. Au sixième étage, le visiteur, qui y débarque, pour la première fois, a le sentiment que les carreaux sont en train de lâcher. Pour ne pas dire, de s’affaisser. Conséquence : les ouvriers chinois investissent le bâtiment, pour procéder à du colmatage. Mais leur rafistolage ne dure toujours que le temps d’une courte réflexion. Dans la mesure où, quelques jours plus tard, les conséquences de la nature du sol reviennent à la surface.



Toutefois, les fissures notées sur ces édifices ne relèvent point d’un accident de l’histoire. Car, comme le révélait en exclusivité, en fin Janvier 2018, SourceA, Diamniadio est traversée par une faille géologique, qui part de la Zone du siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), jusqu’aux laboratoires de l’Ecole Polytechnique de Thiès.



Actusen.sn

