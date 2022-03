Sphères ministérielles de Diamniadio : comment le sit-in du SEPT a viré à l’affrontement et à des arrestations Le sit-in suivi d’un point de presse du Syndicat de l’enseignement professionnel et technique (SEPT), programmé hier devant les sphères ministérielles, a viré à l’affrontement entre syndicalistes et policiers et à l’arrestation de plusieurs enseignants dont le Sg Amar Kane. Amar Kane, le Secrétaire général du Syndicat de l’enseignement professionnel et technique et ses camarades ne sont pas parvenus mercredi à faire face à la presse.

Devant les Sphères Ministérielles de Diamniadio où ils avaient programmé un sit-in et un point de presse, les syndicalistes y ont trouvé hier, un comité d’accueil composé d’éléments de forces de l’ordre, décidés à les empêcher.



Face à la détermination des enseignants du SEPT, il s’en est suivi un affrontement avec des jets de lacrymogènes contre celui de pierres. Entre courses poursuites et empoignades, plusieurs enseignants seront arrêtés.



Pour rappel, à l’annonce de leur sit-in, les membres du SEPT promettaient de revenir sur le pourquoi de cette ferme volonté de continuer la lutte syndicale entamée depuis octobre 2021, mais aussi pour décliner les perspectives de lutte dans le secteur de la Formation professionnelle et de l’Enseignement technique pour une formation de qualité répondant aux besoins du marché du travail.

