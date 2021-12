Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Spider-Man: No Way Home" est le premier film à gagner 1 milliard de dollars depuis 2019 Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

" Spider-Man: No Way Home " – le dernier film de la franchise Marvel – a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, a le studio du film Sony ( SNE ) annoncé dimanche .

Le film a atteint le cap juste 12 jours après sa sortie. Seuls "Avengers: Endgame" et "Avengers: Infinity War" de 2019 ont atteint cette marque en moins de temps, à 5 jours et 11 jours, respectivement.

Le film a rapporté 1,05 milliard de dollars dans le monde jusqu'à présent.



"No Way Home" – qui met en vedette Tom Holland et Zendaya dans le rôle de Peter Parker et MJ alors qu'ils combattent des méchants du multivers Marvel – est également le seul film de l'ère pandémique à faire 1 milliard de dollars dans le monde.



C'est le premier film à atteindre 1 milliard de dollars depuis "Star Wars: The Rise of Skywalker", sorti en décembre 2019. Sony a également déclaré que "No Way Home" est désormais le film le plus rentable de l'année dans le monde.

Le film – qui a été réalisé par Sony et Disney's Marvel Studios – a connu un parcours incroyable au box-office, d'autant plus que le monde est toujours en pleine pandémie.

"No Way Home" a enregistré un week-end d'ouverture record au box-office nord-américain le week-end dernier en rapportant 260 millions de dollars. Il s'agissait de la deuxième plus grande ouverture nationale de tous les temps. Cette ouverture était également la meilleure de tous les mois de décembre, la franchise Spider-Man et Sony Pictures.



"Ce que cela représente est assez ahurissant" Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore ( SCOR ) , a déclaré à CNN Business . "Ces chiffres seraient très impressionnants à l'ère pré-pandémique, mais pour 'Spider-Man: No Way Home', atteindre un milliard de dollars sur ce marché est vraiment difficile à comprendre."

"La réalisation monumentale de 'No Way Home' atteignant ce nombre ne peut pas être surestimée pour cette industrie en ce moment", a-t-il ajouté.



