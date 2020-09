Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Spiritualité: Akhlou Brick insiste sur la foi et la prise de conscience Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Akhlou Brick s’engage dans la sensibilisation à travers sa musique. Ledit groupe de rap développe plusieurs thèmes de société pour alerter, accrocher et conseiller. Dans leur répertoire, il rappelle à leur fan la mort qui exige une préparation à mieux et bien faire afin de préparer l’au-delà.



D’après ces rappeurs, l’humilité doit être le maître-mots pour éviter de trépasser. Akhlou Brick prévient que souvent, c’est les parents qui handicapent leurs propres progénitures.



Les croyances, la foi et les convictions sont des éléments à préserver. Puisque, le fait de troquer sa foi serait regrettable pour un homme. « On a tendance à avoir des loges et autres. Alors que Dieu est tout près. L’homme reconnaît depuis sa naissance Dieu et commence à l’oublier une fois grandi. L’homme doit s’interroger sur son essence. Et, l’être humain doit apprendre à « mourir » pour se relever », a expliqué Akhlou Brick.



Le son SlADT, insiste-t-on, n’est que spirituel.





