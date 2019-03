Spoliation foncière de la zone des Niayes, Macky Sall siffle la fin de la récréation

Le Président Macky Sall a pris un décret à l'issu du conseil des Ministres de ce mercredi portant création de la réserve urbaine naturelle de la grande Niaye de Pikine. Il s'agit pour le Président de la République, de répondre favorablement aux populations et environnementalistes qui à plusieurs reprises, avaient alerté sur une éventuelle disparition du dernier poumon vert de Dakar. En effet, il a été constaté une activité énorme de remblai de la zone en particulier sur le site qui abrite le Golf Club de Dakar. D'ailleurs la DESCOS qui a fait une descente sur les lieux, a interpelé 6 personnes ainsi que du matériel de terrassement engins et autres saisis. Une véritable bouffée d'oxygène pour les Dakarois qui risquaient, non seulement de perdre le dernier poumon vert de la capitale, mais aussi et surtout l'un des plus grands réceptacles d'eau de pluie des départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye.

