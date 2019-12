Sponsoring : PUMA "cherche désespérément" à recruter Sadio Mané Les prestations de Sadio Mané ne laissent pas indifférents les acteurs du football mondial et du moins les grandes marques sportives. Actuellement sous contrat avec New Balance, le Sénégalais est dans le viseur de Puma qui voudrait mettre une somme pharaonique sur la table pour le débaucher.

Mané pourrait toucher plus de 7 milliards Cfa

À en croire le Dailly Mirror, la firme allemande Puma fait la cour au joueur de Liverpool et cherche avec une grosse envie à le faire signer et à l'avoir parmi ses stars. Et pour l'attirer, la marque a voulu offrir au joueur un montant à huit chiffres.

Avec cette signature, Sadio Mané pourrait toucher jusqu'à 10 millions de livres sterling (soit plus de 7 milliards Cfa). Ce qui serait une bonne affaire pour le natif de Bambali.

Ce contrat initial à "huit chiffres" va l'aider à se tailler une place de choix parmi les grandes stars mondiales. Puisque l'international sénégalais est sur le point de jouir d'une immense valeur marchande pour compléter son succès sur le terrain.

Notons que le géant allemand, qui est également l'équipementier des Lions du Sénégal, est en partenariat avec les plus grands noms du football comme Luis Suarez, Sergio Aguero ou encore RomElu Lukaku.



Le Quotidien



