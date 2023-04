Sport-Afrique : El Hadji Oumar Sèye élu président de la Confédération africaine de surf

El Hadji Oumar Sèye, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf (FSS), a été élu lors de l’Assemblée générale de la CAS.



Né en 1977 à Ngor, ancien surfeur professionnel, il a signé son premier contrat professionnel en 1995. Après 25 ans de carrière, il s’est lancé dans le milieu du business comme opérateur économique.



Vice-président de la Fédération sénégalaise de surf (FSS), le pionnier du surf en Afrique est également entraîneur de l’équipe nationale de surf et vice-président de la Confédération africaine de la discipline.



Le natif de Ngor, un fervent protecteur de l’environnement marin, est aussi le manager général de la World Surf League en Afrique de l’Ouest et fondateur du Africa Tour.



Il est également l’un des membres fondateurs de la Confédération africaine de surf mise en place en 2017, par l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, Madagascar, le São Tomé et le Maroc.



El Hadji Oumar Sèye est décrit comme « un passionné du surf, le premier noir à être professionnel dans le milieu du surf ».



« Il vit et respire pour le surf. Il ne connait que cela. Il sera à la hauteur. Nous sommes fiers de lui. Nous serons à ses côtés pour la réussite de cette mission », a déclaré le Secrétaire général du Comité national olympique et sportif Sénégalais (CNOSS) Seydina Oumar Diagne.