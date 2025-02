Sport-Business : Avec des partenaires, Sadio Mané acquiert un prestigieux hôtel particulier à Bourges L'international sénégalais Sadio Mané et ses associés sont désormais les propriétaires de l'hôtel des Méloizes, un somptueux hôtel particulier situé en plein centre-ville de Bourges, en France. Selon l’info relayée à travers des médias et réseaux sociaux, La signature de l'acte de vente a eu lieu ce vendredi 31 janvier, officialisant cette acquisition qui s'inscrit dans un ambitieux projet de transformation en complexe de luxe.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2025 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

L'attaquant d'Al-Nassr a réalisé cette acquisition à travers sa société SM10 France , dont il est l'actionnaire majoritaire. Cette transaction, qui inclut cet édifice historique attenant au théâtre Jacques-Cœur et situé en face de l'hôtel d'Angleterre, a été confirmée par Sébastien Pillard, entrepreneur berrichon et associé de Sadio Mané. Cependant, le montant de l’achat n’a pas été dévoilé.



Déjà engagé dans plusieurs projets philanthropiques et d'investissement, notamment au Sénégal, Sadio Mané continue d'étendre ses activités dans l'immobilier, marquant ainsi son intérêt pour le développement de projets haut de gamme à l'international.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook