Sport-Deuxième défaite d’affilé : le coach du DUC dénoncé le manque de volonté de ses joueurs

« C'est à chaque fois au troisième quart-temps qu'on perd nos matchs. J'ai beaucoup insisté pour qu'ils (joueurs) restent au top, mais des solutions seront trouvées", a-t-il déclaré après la deuxième défaite de rand de son équipe en autant de sorties.



« C'est une question de volonté, on n'a pas d'excuses. Des joueurs veulent se faire voir, c'est leurs objectifs peut-être. Mais, je suis convaincu qu'on va gagner les derniers matchs. Il faut se remobiliser, car on a notre destin entre nos mains et j'y crois. On va monter en puissance, il ne faut pas douter. Le banc a apporté 53 points. Ce qui veut dire donc qu'il y a des améliorations par rapport au premier match. Mais, le fait de perdre le match lors pendant le 3e quart-temps est un constat amère. »



Pour rappel, le représentant du Sénégal dans cette compétition doit gagner ses trois derniers matchs s'il veut figurer parmi les équipes qui seront au Rwanda au mois de mai pour les quarts de finale.



iGFM