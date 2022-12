Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sport - Équipe de France : Coman, Tchouam"ni et Kolo Muani, victimes d'insultes racistes Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 10:14 | | 0 commentaire(s)| Après la finale perdue de l'équipe de France face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab), les joueurs français tels que Coman, Tchouaméni et Kolo Muani, ont été victimes d'insultes racistes via les réseaux sociaux. Malgré sa bonne performance, Randal Kolo Muani (24 ans) a été victime d'insultes racistes, malgré le fait qu'il s'est distingué dans ce match, en sonnant la révolte pour les Bleus sur le terrain, provoquant notamment le premier penalty pour les siens. De leur côté, Kingsley Coman (26 ans) et Aurélien Tchouaméni (22 ans), ont malheureusement manqué leurs tentatives lors de la séance de tirs au but.

Après cette défaite amère, les trois tricolores ont vécu un cauchemar sur les réseaux sociaux. En effet, ils ont été insultés d'une manière vraiment très moche, jusqu'à commenter avec un emoji singe ou encore des bananes. Si certains supporters sont venus à leurs secours, les joueurs tricolores ont réagi pour limiter les dégâts.



L'ancien monégasque a limité les réponses sur ses posts Instagram. L'attaquant de l'Eintracht Francfort a, lui, désactivé les commentaires, au contraire de l'ailier du Bayern. Instagram a annoncé avoir supprimé ces messages à caractère raciste. Kingsley Coman a reçu un soutien de taille avec son club, le Bayern Munich, qui a pris sa défense sur les réseaux sociaux.



Sur Twitter, le club munichois est sorti du silence, condamnant les commentaires racistes proférés à l'encontre de son joueur. « Le Bayern Munich condamne fermement les commentaires racistes proférés à l'encontre de Kingsley Coman. La famille du Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport et notre société ».











