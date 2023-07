Sport-Football : Benjamin Mendy reconnu non-coupable de viol et tentative de viol Le procès de Benjamin Mendy touche à sa fin. L’international français a été reconnu non coupable de viol et tentative de viol. En 2021, la vie de Benjamin Mendy basculait complètement. Alors qu’il évoluait du côté de Manchester City, l’ancien défenseur de l’OM était accusé d’avoir violé et agressé sept femmes «vulnérables, terrifiées et isolées», entre octobre 2018 et août 2021

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2023

Devant ces graves accusations, le club anglais décidait d’écarter totalement le joueur de l’effectif le temps de l’enquête et du procès. Le joueur avait toujours nié les faits expliquant s’être fait piéger ou avoir eu des relations consenties



Après enquête, plusieurs audiences ont eu lieu pendant plusieurs mois à la cour de Chester (Royaume-Uni). La presse révélait certains témoignages glaçants de victimes alors que le joueur ne cessait de clamer son innocence.



Finalement en décembre dernier, une première bombe tombait. Après avoir étudié les témoignages ainsi qu’avoir mené l’enquête, la justice l’avait déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle en janvier dernier. Une décision prise après cinq mois d’audience et quatorze jours de délibération. Mais ce n’était pas fini.



Benjamin Mendy a fondu en larmes



Il restait alors deux autres accusations que la justice n’avait pas réussi à juger. Et un nouveau procès se tenait ce vendredi à Chester pour enfin boucler ce procès. Après trois nouvelles heures de délibération par le jury de Chester, la décision a été annoncée comme révélé par l’AFP :



Benjamin Mendy a été reconnu non coupable de ces deux accusations de viol et tentative de viol. La fin d’un long feuilleton pour le joueur qui s’est effondré en larmes sur le banc des accusés, selon le Daily Mail.



Après cette décision, les avocats du joueur sont sortis du silence expliquant qu’il allait maintenant tenter de «reconstruire sa vie ». La presse anglaise évoque un retour probable au football de haut niveau alors qu’il n’a plus foulé une pelouse depuis presque 3 ans. Il arrive aussi en fin de contrat avec Manchester City. Mais cette histoire laissera définitivement des traces indélébiles.



