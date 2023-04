Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sport : Incroyable dénouement à Astana, Ding Liren devient le premier champion du monde d'échecs chinois Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 20:36 | | 0 commentaire(s)| Incroyable dénouement à Astana où Ding Liren est devenu champion du monde, à l'issue de la 4e et dernière partie rapide remportée avec les noirs.

Magnus Carlsen n'est plus champion du monde et c'est un Chinois qui s'empare de la couronne pour la première fois de l'histoire. Ding Liren (30 ans), maître de ses nerfs, a fini par s'imposer au bout du bout contre Ian Nepomniachtchi. Les deux hommes qui n'avaient pas pu faire la différence en parties classiques ont bataillé jusqu'à la dernière seconde dans le départage disputé sur quatre parties rapides. Et Nepo a craqué sous les coups de boutoir du Chinois.



Cette quatrième et ultime partie rapide de départage disputée en 25+10 aura été à l'image de ce championnat du monde. Les deux adversaires se sont rendus coup pour coup et sont passés par toutes les émotions. Après trois premières parties de très haut niveau, sans erreur de part et d'autre qui se sont soldées par des nulles logiques, la quatrième a laissé place à l'irrationnel.



Ding pour l'histoire



L'enjeu était tel que le Russe et le Chinois ont tour à tour commis de micro-erreurs. Théoriquement plus à l'aise dans le jeu rapide, Nepo a fini par être rattrapé par la nervosité qui le caractérise également. Face à lui, Ding est resté apparemment impassible, ne cédant jamais à la panique même dans des situations très compliquées et n'hésitant pas à prendre des risques pour se sortir de positions qui semblaient désespérées.



Dans le plus grand des calmes, le Chinois a fini par acculer le Russe. Livide, Nepo, battu, s'est levé, a salué son adversaire et a quitté la salle. Ding, totalement incrédule, est alors resté plusieurs secondes sans réaction, ne semblant pas réaliser la portée de son exploit. Il devient le 17e champion du monde, le premier Chinois et la Chine cumule désormais les titres mondiaux individuels chez les hommes et les femmes et par équipes chez les hommes et les femmes.



Battu sans discussion par Carlsen en 2021, Nepo nourrira forcément d'énormes regrets après cette défaite contre Ding. Le Russe a eu les opportunités pour s'imposer mais n'a pas su profiter des défaillances du Chinois dans les parties classiques. Evoquant l'aspect « loterie » des parties de départage, il a reconnu la qualité de son adversaire qui a commis moins d'erreurs. Il n'en reste pas moins qu'après un match où il n'aura jamais été derrière au score, cette défaite est cruelle et sera sans doute très difficile à digérer.



