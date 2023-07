Sport-La Fédération de judo tient une conférence de presse, ce jeudi La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées organise une conférence de presse, jeudi à 11h, au Dojo national maître Amara Dabo, annonce un communiqué de sa cellule de communication.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’APS d’où nous tenons l’info, la rencontre avec les journalistes portera sur « le bilan des cinq Open africains de Tunis, Alger, Luanda, Abidjan et Niamey », les mondiaux de judo de Doha, en mai dernier et la préparation des Jeux de la francophonie à Kinshasa (28 juillet au 6 août), précise le texte.



Il sera aussi question « de la préparation pour les Championnats d’Afrique de judo prévus au Maroc en septembre » et de faire le » point sur les qualifications des judokas sénégalais aux Jeux olympiques de Paris 2024 et sur la petite catégorie en prévision des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026″.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook