Sport-MMA : Bombardier décroche un combat face au « Pitbull », le 14 octobre prochain Par définition, les arts martiaux mixtes, souvent désignés par le sigle anglais MMA, et anciennement appelés combat libre ou free-fight, sont un sport de combat complet, associant pugilat et lutte au corps-à-corps. C’est dans ce cadre que Serigne Ousmane Dia dit « Bombardier », va défier le combattant néo-zélandais Frédérick surnommé le « Pitbull » le 14 octobre prochain, dans une affiche ficelée par Éric Favre.

Le combattant sénégalais de 46 ans fera face au néo-zélandais Frédérick Terepita (1 victoire en 1 combat) le 14 octobre au Parc Expo de Villefranche-sur-Saône, nous apprend "Wiwsport".



Ayant effectué ses débuts dans les Arts martiaux mixtes (MMA) en 2018, Bombardier a réussi à se faire un nom dans cette discipline, avec un palmarès correct de 4 victoires et 1 défaite en cinq combats disputés.



Expert en K.o. (4 K.o. sur ses 4 victoires), selon le journal, l’ex roi des arènes de la lutte sénégalaise veut marquer son retour dans la cage, puisque son dernier combat remonte à septembre 2022 contre le Brésilien Zuluzinho.





