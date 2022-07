Sport-MMA : Bombardier face à Stifler le 9 juillet

Le colosse de Mbour (petite côte) va affronter un autre polonais, Stifler Spina, dans une semaine. Après s'être incliné contre Eumeu Sène à Dakar, en lutte avec frappe, Bombardier va tenter de rebondir en Pologne, en MMA.



Le Mbourois va chercher à décrocher sa troisième victoire en MMA face à son adversaire du jour Stifler Spina. Le B52, qui a passé son test PCR ce vendredi 1er Juillet, va quitter sa terre natale, dimanche 3 Juillet 2022, en direction de la Pologne où l'attend son vis-à-vis. Il sera accompagné d’un interprète capable de s’exprimer en polonais. Et le combat est prévu pour le 9 Juillet 2022.



Si le Mbourois doit partir une semaine précédent le combat c'est pour pouvoir honorer une partie de son contrat concernant la promotion de l'évènement, les besoins des interviews et autres rencontres dans ce registre.



Bombardier a déjà enregistré deux victoires en MMA (Rocky Balboa le 5 mai 2018 et Danial Padmore le 1er mars 2020) contre 1 défaite (Mariusz Pudzianowski le 23 octobre 2021)

