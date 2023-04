Sport-OL-OM Une enquête ouverte après des agressions et des insultes racistes à la sortie du stade Des scènes de violences ont été observées - et filmées - à l’extérieur du Groupama Stadium dimanche soir après la victoire de l’OM sur le terrain de l’OL (2-1). Des insultes racistes ont été proférées. Une enquête de police est en cours. “Bande de nègres”. “Oh, tu n’es pas chez toi, sale nègre”.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2023 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Apparue ces dernières heures sur les réseaux sociaux, la vidéo fait froid dans le dos. Tournée sur le parvis du Groupama Stadium, elle montre un groupe d’individus s’en prendre violemment à plusieurs personnes après la défaite de l’OL face à l’OM, dimanche, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (1-2). Les coups pleuvent, les insultes racistes aussi.



Alors qu’il est recroquevillé sur le sol, un homme noir échappe de peu à un énorme coup de pied dans la tête. Avant d’être de nouveau tabassé par la meute. La séquence, qui ne montre pas l’origine de ces échauffourées, se conclue (après une coupure) par un nuage de gaz lacrymogènes, tirés par les forces de l’ordre pour rétablir le calme.



Selon les informations de BFM Lyon, la vidéo date bien de dimanche soir. Elle a été tournée devant le virage sud du Groupama Stadium, fief de nombreux groupe ultras de l’OL.



De 22h30 à 22h50, les forces de l’ordre sont intervenues entre les portes R et P pour “figer une situation liée à une bagarre”, fait savoir une source à la préfecture du Rhône. Deux blessés ont été constatés, dont un pris en charge par les pompiers.



Deux interpellations ont eu lieu. Puis après 23h, au niveau de la rampe sud-est (dans le même secteur), des jets de barrières ont visé les forces de l’ordre, qui ont donc dispersé la foule à l’aide de gaz lacrymogènes.



L’OL déplore ces violences et ces propos inacceptables



Le club rhodanien, qui explique avoir été informé dans la soirée de ces débordements, a procédé à l’identification des personnes impliquées. Une enquête de police a été ouverte, ce qui permet notamment d’avoir accès aux caméras de surveillance du stade. L’OL dit déplorer ces violences et les propos inacceptables entendus dans la vidéo, qui sont interdits par la loi. Le club lyonnais incite par ailleurs les victimes à porter plainte au commissariat.



“Si les personnes qui souhaitent porter plainte veulent se rapprocher de nous, on les accompagnera”, indique-til même. Aucune plainte n’avait toutefois été enregistrée ce lundi en début de soirée. Pour rappel, un arrêté interdisant l’accès au Groupama Stadium aux supporters marseillais hors du parcage visiteurs avait été pris par la préfecture la semaine dernière

Sud quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook