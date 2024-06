Sport de haut niveau : Cheikh Tidiane Diouf de l’AS Douanes, champion d’Afrique au 400m

Cheikh Tidiane Diouf trône ainsi sur l’Afrique dans cette discipline et vise les JO de Paris.



Le poulain du talentueux Pape Serigne Diène, a réalisé un chrono de 45,23 et marque le retour du Sénégal sur le podium des 400m, après 30 ans d’absence.



Le Directeur général des Douanes lui adresse ses plus chaleureuses félicitations pour cet exploit qui honore l’Administration douanière et, au-delà, toute la Nation. Mbaye Ndiaye salue, par ailleurs, les efforts constants de la Section Athlétisme de l’AS Douanes et encourage ses dirigeants à garder le cap de la performance.