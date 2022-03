Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sport-déclaration hommage de Martinez sur Edouard Mendy : «Il est le meilleur gardien du monde !» Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mars 2022 à 08:13 | | 0 commentaire(s)| Vainqueur de la dernière Copa America avec l’Argentine de Lionel Messi, le gardien de but d’Aston Villa, Emiliano Martinez, a déclaré que Edouard Mendy est actuellement le meilleur portier du monde.

Impressionnant avec l’Albi celeste et Aston Villa où il réalise une très bonne saison, Emiliano Martinez garde un respect à ses homologues et particulièrement pour celui de Chelsea.



Le portier argentin a tiré le chapeau pour le champion d’Afrique sénégalais qui rafle les records en clean-sheets et les trophées depuis plus d’un an. Edouard Mendy a, en effet, reçu des compliments de la part du gardien d’Aston Villa. L’Argentin estime que le champion d’Afrique mérite le titre de meilleur gardien du monde, après tous les titres remportés ces derniers mois.



Pour Martinez, il n’y a donc aucun doute, «Edou» est le meilleur actuellement. Dans un entretien diffusé sur la chaîne You Tube de The Cycling GK, le gardien d’Aston Villa a magnifié le travail du portier sénégalais, bien placé pour s’offrir le Ballon d’Or africain. «Edouard Mendy est le meilleur gardien du monde actuellement.



Il a engrangé des clean-sheets. Il gagne tout. Il connaît à nouveau une saison merveilleuse. J’aime son histoire. Le fait qu’il gagne tout maintenant, le travail acharné porte ses fruits», a réagi Martinez sur la chaîne The Cycling GK.

Le quotidien





Accueil Envoyer à un ami Partager