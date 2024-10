Sports : Malick Ngom, nouveau président du CNG de la lutte, remplace Bira Sène

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, avait rencontré les acteurs de la lutte jeudi dernier, pour s’entretenir avec eux des modalités de désignation de la nouvelle équipe du CNG.



Mme Gaye avait demandé, au cours de cette rencontre, aux acteurs de la lutte, de lui proposer une liste de trois candidats sur la base de laquelle, le nouveau président du CNG sera choisi.



Plusieurs personnalités du monde de la lutte avaient fait acte de candidature, dont le communicateur traditionnel Bécaye Mbaye et l’ancien lutteur, Mohamed Ndao “Tyson”.



L’association des lutteurs en activité dirigée par Ibrahima Dione dit “Gris Bordeaux”, avait porté son choix sur Malick Ngom, finalement nommé à la tête du CNG, en remplacement de Bira Sène.



Le ministre des Sports avait annoncé que le nouveau président du CNG aura “ un mandat d’une année, assorti d’une convention d’objectifs ”.



Elle avait aussi précisé qu’à l’issue de son mandat, le président pourra être évalué pour savoir s’il sera reconduit ou non.