Square, une buvette au cœur de Dakar-Plateau : Un patrimoine "perdu" au profit de SENEGINDIA SA Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 21:54 | | 0 commentaire(s)| Au cœur de Dakar depuis les années 80, dans un quartier vibrant et animé, se dressait autrefois "SQUARE", une buvette qui faisait partie intégrante de la vie locale. Ce petit lieu, bien plus qu'un simple point de rafraîchissement, était un espace de convivialité, où se mêlaient les histoires, les rires et les saveurs authentiques du Sénégal.



Aujourd’hui, cette buvette n’est plus qu’un souvenir. Le bâtiment, autrefois empreint de vie, a été détruit pour faire place à un projet aux allures modernes, cédé à des investisseurs étrangers, SENEGINDIA SA. Ce geste, qui reflète une tendance inquiétante à privilégier les intérêts financiers étrangers, a suscité l’indignation parmi les habitants de Dakar.



Pour beaucoup, cette buvette n’était pas seulement un commerce, mais un symbole. Elle incarnait l’esprit de la ville : une culture locale forte, une hospitalité chaleureuse et un profond respect pour les traditions. La perte de cet espace est vécue comme une érosion de l’identité de Dakar, un acte qui remplace l’authenticité par une standardisation importée.



Cette buvette au nom de SQUARE qui a traversé 3 régimes, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, a été érigée sur l’angle de l’immeuble Brière en 1987, par père Mamadou, avec l’autorisation du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sous le numéro 001272 du 05 Mai 1987. Aujourd’hui, dit-on, ses enfants continuent l’activité.



Abdoulaye Diallo dit Sagna, surnommé “le Maire de Dakar Plateau”, en est le gérant avec ses autres frères et sœurs. Ils ont été sommés par la DGSCOS, de quitter les lieux dans les 24h.



Dommage que cet immeuble, objet du titre foncier 2863/Dk qui est le nom de l’Etat du Sénégal, est grevé d’un bail emphytéotique au profit de SENEGINDIA SA depuis le 14 avril 2020. « Moi qui pensais que les baux emphytéotiques allaient être annulés, du moins, c’est ce qu’on nous avait promis. Des Sénégalais qui n’ont que cette activité pour vivre dignement, vont devoir quitter sans peine ni droit. Juste, parce que des étrangers en ont besoin », se plaint-on.



Qui protège les Indiens ?



Quelle Souveraineté ?



Rappelons que ce jeune entrepreneur avait même décidé d’acheter les 15 métres carrés où se situe la buvette au prix conventionnel, soit 1 million le mètre carré. Mais, l’offre de ce dernier a été refusé au profil de SENEGINDIA SA.



Doit-on sacrifier sa jeunesse au détriment des étrangers ?





