Stabilité des prix du riz brisé au Sénégal: Importateurs et Autorités accordent leurs violons Le marché du riz brisé non parfumé au Sénégal connaît une période de stabilisation notable, grâce aux efforts concertés de trois importateurs majeurs : LDC, au côté de son agent Avanti, et CCMN, dirigé par Moustapha Ndiaye. Ces acteurs, qui dominent plus de 70 % du marché, ont récemment intensifié leurs interventions en Asie pour garantir un approvisionnement continu et abordable.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

La collaboration entre ces importateurs et la haute autorité sénégalaise a été déterminante pour assurer la sécurité alimentaire du pays. En effet, face aux fluctuations mondiales des prix des denrées alimentaires, la crainte d'une pénurie ou d'une hausse drastique des prix du riz brisé était palpable.



Toutefois, ces trois acteurs majeurs, grâce à leur réseau et leur expertise, ont su négocier des termes favorables avec leurs fournisseurs asiatiques, permettant ainsi une stabilité du prix sur le marché local. Les interventions des importateurs en Asie ont joué un rôle crucial. En anticipant les variations de prix et en sécurisant des contrats à long terme, les ténors du riz ont pu maintenir des stocks suffisants et éviter des ruptures d'approvisionnement.



D'après le journal Point Actu, le rôle de la haute autorité sénégalaise a également été primordial. En facilitant les discussions entre les différents acteurs du marché et en mettant en place des mesures incitatives pour les importateurs, elle a créé un environnement propice à la stabilisation des prix. Les autorités ont exprimé leur satisfaction face à la réactivité et à l'engagement des importateurs. «Nous sommes confiants que grâce à ces efforts concertés, nous pourrons non seulement maintenir, mais aussi réduire les prix du riz brisé dans un avenir proche et la sécurité alimentaire est une priorité nationale, et cette collaboration est une preuve de notre détermination à protéger nos citoyens ». En conclusion, la stabilisation du marché du riz brisé au Sénégal est le fruit d'une coopération étroite entre les importateurs majeurs et les autorités.



Les efforts de LDC, de son agent principal local Avanti, et de CCMN ont permis d'assurer un approvisionnement continu et de travailler vers une réduction des prix, garantissant ainsi la sécurité alimentaire du pays. Cette synergie exemplaire entre le secteur privé et les pouvoirs publics promet de porter ses fruits pour le bénéfice de tous les Sénégalais.





