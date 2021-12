Stabilité et Emergence en Afrique: Macky Sall y voit un pari optimiste dans le futur "Après la pause de 2020 due à la crise sanitaire, notre rendez-vous porte cette année sur le thème fort opportun, des enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique, dans un monde post-covid 2019. Le sujet dénote plutôt un pari optimiste sur le futur. En effet, si la situation s'améliore par endroits, l'apparition de nouveaux variants dans plusieurs pays, rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l'ère post-covid", a souligné le Chef de l'Etat Macky Sall, lors de son discours au 7e Forum international sur la Paix et la Sécurité en Afrique.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 12:43



