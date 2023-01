Stabilité sociale et sécurité du pays: Les cadres républicains condamnent le discours insurrectionnel d’Ousmane Sonko Le Collège exécutif national (CEN) élargi de la Convergence des cadres Républicains (CCR) se sont félicités de la pertinence des mesures prises par le gouvernement pour une sécurité routière durable au profit des concitoyens. Ils ont à ce titre salué, la levée du mot d’ordre de grève des transporteurs. Et, ils condamnent le comportement irresponsable et irrévérencieux du leader de Pastef, dont le discours insurrectionnel constitue une sérieuse menace pour la stabilité sociale et la sécurité du pays.

Les cadres se sont prononcés sur la déchéance de Mme Aminata Touré de son poste de députée de la Coalition BBY. Ils ont positivement apprécié la décision prise par le bureau de l’Assemblée nationale qui a statué en faveur de la demande de l’APR, pour sa destitution à son poste de députée investie sur la liste de ladite coalition.



Pour rappel, cette décision est conforme à l’article 60 de la Constitution du Sénégal qui dispose : « tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat ». Cette disposition est confirmée par l’article 7 de la Loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en ces termes : « tout député peut se démettre de ses fonctions. Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat ».



Dans cette lancée, les cadres républicains ont vigoureusement condamné le comportement irresponsable et irrévérencieux du leader de Pastef, dont le discours insurrectionnel constitue une sérieuse menace pour la stabilité sociale et la sécurité du pays. Aussi, tiennent-ils, à marquer leur détermination à être les sentinelles de la démocratie sénégalaise, dont la vitalité est magnifiée partout dans le monde.



Les cadres républicains invitent dès lors l’Etat, à prendre toutes ses responsabilités face aux dérives verbales du leader du Pastef. Et, ils lancent un appel à une forte remobilisation de l’ensemble des forces vives de la Nation pour un Sénégal de paix et de prospérité.





