Stade Lat Dior de Thiès : Révélations sur 4 ans de travaux inachevés

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019

Lancés en grande pompe le 4 juin 2015 par le Premier ministre Mahammed Dionne, les travaux de réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès, d’un montant de 1.850.123.059 Fcfa, en sont, jusqu’à présent, à la phase de «finition». Ce qui exaspère, au plus haut point, les observateurs. Surtout qu’il doit abriter, le 23 mars prochain, dans le cadre des qualifications de la Can 2019, le 6e et dernier match des Lions contre le Madagascar.



Mais, selon Le Quotidien, cette situation, synonyme de non homologation pour le moment de l’infrastructure sportive de la Cité du Rail par la Caf, était loin d’être envisageable. Car, le ministre des Sports, Matar Bâ, et l’entrepreneur, Mbaye Faye, n’ont cessé de communiquer sur l’état d’avancement des travaux, «exécutés à hauteur de 82%», et de vanter l’originalité du stade, le seul après Léopold Sédar Senghor à disposer d’un gazon naturel.

