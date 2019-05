Stade Olympique : la première pierre posée dans trois mois Selon le Ministre des Sports Matar Ba, les travaux du stade olympique de Diamniadio vont démarrer après la CAN 2019. A cet effet, la pose de la première pierre sera effectuée au mois d’août.

« Dakar Arena a été construit en 11 mois. Le stade Olympique va être construit aussi avec le même délai. Le site est connu, il y’aura d’autres infrastructures connexes pour permettre à Diamniadio de disposer de terrain d’entrainement, de piste d’athlétisme ou même en dehors du grand stade de 50.000 places. On a une réunion avec le directeur général de la société qui gère le patrimoine de Diamniadio, la SOGIP. Maintenant le démarrage est imminent », a-t-il confié au Journal De Dakar.



Cette promesse du chef de l’Etat Macky Sall permettra au Sénégal d’abriter les jeux olympiques de la jeunesse de 2022 et de pourvoir organiser une Coupe d’Afrique des Nations.



