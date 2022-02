Stade de Diamniadio: Me Abdoulaye Wade se fera représenter par une délégation du Pds à l’inauguration

Mayoro Faye, chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds) a annoncé que Me Abdoulaye Wade ne sera pas présent, ce mardi, à la cérémonie d’inauguration du stade de Diamniadio.



« Le président Abdoulaye Wade se fera représenter par la direction du parti et ses proches. Les conditions ne sont pas réunies pour une très forte mobilisation des militants libéraux.



Le nombre d’invitations que nous avons reçues ne permet pas de faire une très forte mobilisation », a dit M. Faye sur les ondes de la Rfm.



