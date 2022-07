Star Oil : Un gérant attrait à la barre pour un trou de 3 millions de francs Cfa

Arrêté et traduit devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour abus de confiance, le prévenu allègue qu'il puisait dans la caisse de l'entreprise pour assurer le repas du personnel et régler les dépenses urgentes. Il a suivi les pas de son prédécesseur. " J'avoue que je n'ai pas l'autorisation de mes supérieurs, mais je croyais bien faire. Je n'ai pas les preuves de mes dépenses. Mais, je peux vous conduire chez la restauratrice ", a-t-il dit au juge.



Il a fait une proposition de paiement, arguant qu'il peut verser 500.000 francs Cfa chaque six mois. Pour le conseil de Star Oil, le prévenu a failli à sa mission. Il a demandé au tribunal de condamner le mis en cause et Global business group, à payer 4 millions francs Cfa pour toutes causes et préjudices confondus. D'autant plus que la société d'intérim est responsable de toutes les fautes commises par le comparant. Le parquet a requis l'application de la loi.



De l'avis de Me Aboubacry Barro, le prévenu a été emporté par sa gourmandise. " Nous vous prions de faire preuve de compréhension à son égard. Il a été honnête et n'a pas cherché à mentir. Il vient d'avoir récemment un enfant ", a fait savoir la robe noire.



Délibéré le 21 juillet prochain.