Starlink retire ses satellites au Sénégal : Blocage de connexion depuis 48 heures selon nos sources, ARTP se réjouit Une nouvelle secousse dans le paysage des télécommunications au Sénégal : Starlink, le service Internet par satellite d'Elon Musk, semble avoir retiré ses satellites du territoire sénégalais, provoquant une interruption totale du service depuis les dernières 48 heures, selon des informations recueillies par nos sources. Cette décision survient alors que l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) exprime sa satisfaction, voyant là une opportunité après l'absence de licence d'exploitation pour Starlink, qui ne fonctionne désormais plus au Nigeria et au Ghana.



Le 30 avril 2024, Starlink a pris la décision de suspendre sa connexion Internet par satellite dans les pays où il n'a pas encore obtenu les autorisations nécessaires. Cette action fait suite aux demandes émanant de diverses autorités de régulation et de gouvernements en Afrique et ailleurs. Des pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, et la République Démocratique du Congo avaient déjà demandé à Starlink de suspendre ses services Internet sur leur territoire respectif.



Dans un communiqué adressé à certains utilisateurs, Starlink a rappelé que l'utilisation du service en dehors des zones désignées comme disponibles enfreint les conditions de service, entraînant une coupure effective de la connexion à partir du 30 avril 2024, à moins que l'utilisateur ne mette à jour les informations de son compte Starlink.



Toutefois, SpaceX, la société mère de Starlink, assure que des efforts sont en cours pour obtenir les approbations réglementaires nécessaires dans les pays concernés afin de rétablir le service aussi rapidement que possible. En attendant, Starlink recommande aux utilisateurs de se tourner vers les régulateurs locaux de l'information, des communications et de la technologie ainsi que vers les ministères des communications pour plaider en faveur du rétablissement du service.



Cette décision place Starlink en position de négociation avec les régulateurs réticents, les incitant potentiellement à demander le rétablissement ou le maintien de la connexion Internet dans leur pays respectif.



Au Sénégal, cette interruption inattendue a laissé de nombreux abonnés dans l'incertitude, cherchant des alternatives temporaires pour rester connectés. L'ARTP, quant à elle, suit de près l'évolution de la situation, voyant cette suspension comme une opportunité pour réguler le secteur des télécommunications de manière plus stricte et assurer une concurrence équitable entre les fournisseurs de services Internet.



Il reste à voir comment cette situation évoluera et si Starlink obtiendra les autorisations nécessaires pour rétablir son service au Sénégal et dans d'autres pays d'ici à 2025, comme prévu dans leur chronogramme officiel. En attendant, les utilisateurs de Starlink au Sénégal doivent faire preuve de patience et surveiller de près les développements futurs dans le paysage des télécommunications.

