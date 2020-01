Station Total Ouest Foire: des pompistes volent 1 million à un magistrat et se retrouvent en prison

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Six pompistes de la Station-service de Total située à Ouest Foire ont été arrêtés puis écroués à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, pour vol en bande organisée au préjudice Babacar Bâ, magistrat à la Cour des Comptes, renseigne le quotidien "L’Observateur".



Les mis en cause ont piraté le code secret de la carte recharge de carburant de la victime.

En effet, quand le magistrat passait une commande à ladite Station-service, ces pompiste qui opéraient en parfaite intelligence, manipulaient le code secret de sa carte pour valider, à son insu, une commande bien supérieure.

Le surplus de carburant est écoulé pour de l’argent qu’ils partagent entre eux. Le préjudice est estimé à plus d’un million FCfa. Ils ont déroulé durant 6 mois leur manège, avant que le juge ne découvre la supercherie.



En prison depuis mardi 14 janvier dernier, les six pompistes sont poursuivis pour association de malfaiteurs, utilisation et manipulation frauduleuse du code secret d’une carte bancaire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos